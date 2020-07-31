Пекин, 31 июля 2020, 15:01 — REGNUM Заявления властей США о том, что китайские хакеры пытались похитить информацию о вакцине против коронавируса у компании Moderna Inc необоснованны. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передаёт Reuters.
Дипломат назвал подозрения США беспочвенными и подчеркнул, что Китай не занимается кражей технологий.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США четверых китайских граждан заподозрили в утаивании информации о службе в Народно-освободительной армии Китая (НОАК) при запросе визы. Трое из них задержаны.
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