Москва, , 14:50 — REGNUM Президент США Дональд Трамп может обратить повестку о фальсификации на выборах в свою пользу. Об этом 31 июля заявил профессор РЭУ им. Плеханова, заведующий кафедрой политологии и социологи РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин на телеканале «Россия 24».

«Может быть такой посыл. Я думаю, что мы можем ему подсказать следующую тему, которую он может развернуть — а это Russiagate», — заявил Кошкин.

«Ведь сами демократы более трёх с половиной лет разнузданно обвиняли его в том, что он стал президентом благодаря России. Вот сейчас он может поставить под сомнение вообще процедуру голосования, которая не соответствует современным требованиям и не соответствует принципам демократии», — подчеркнул он.

30 июля президент США Дональд Трамп предложил перенести выборы, чтобы избежать голосования по почте из-за пандемии коронавируса. Позже представитель штаба президента США Хоган Гидли назвал данное предложение «риторическим», хотя сам американский лидер продолжает оценивать ноябрьские выборы как «бардак».