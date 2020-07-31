Москва, , 14:43 — REGNUM Демократическая партия США пришла к выводу, что Джо Байден действительно может победить на президентских выборах 2020 года. Об этом 31 июля заявил американист, эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин на телеканале «Россия 24».

«Сегодня демократы почувствовали шанс — шанс для победы Байдена. Они почувствовали кровь», — заявил Блохин.

До пандемии и до всех этих процессов Байден был аутсайдером, и в его победу не верили даже сами демократы. Теперь же обстановка меняется, указал он.

«Они стали формировать миф о российском вмешательстве: что если Трамп выиграет, то это будет в результате этого вмешательства. Сегодня же понятно, что на самом деле рейтинг одобрения Трампа сокращается, снижается. Байден усиливается. И поэтому Трамп почувствовал некую слабину под ногами. Основа для его победы уходит буквально из-под ног», — пояснил он.

30 июля президент США Дональд Трамп предложил перенести выборы, чтобы избежать голосования по почте из-за пандемии коронавируса. Позже представитель штаба президента США Хоган Гидли назвал данное предложение «риторическим», хотя сам американский лидер продолжает оценивать ноябрьские выборы как «бардак».