Новосибирск, 31 июля 2020, 14:41 — REGNUM В Новосибирской области завершена регистрация списков кандидатов от партий на выборы депутатов Законодательного собрания. Об этом сообщает избирательная комиссия региона.
Зарегистрированы списки десяти партий: экологической партии «Зелёные» (56 кандидата), «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» (61 кандидат), партии «Новые люди» (71 кандидат), партии «За правду» (61 кандидат), «Партии Роста» (46 кандидатов), «Справедливой России» (63 кандидата), «Единой России» (150 кандидатов), партии «Родина» (103 кандидата), ЛДПР (49 кандидатов), КПРФ (130 кандидатов).
Отказано в регистрации списков двум партиям.
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Сейчас идёт проверка документов кандидатов по одномандатным округам.