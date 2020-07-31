История вопроса

13 сентября 2020 года в Новосибирской области состоятся выборы депутатов Законодательного собрания региона и горсовета Новосибирска. Новосибирцам предстоит выбрать 76 областных парламентариев и 50 - городских. Всего в Единый день голосования в регионе пройдет 476 избирательных кампаний по замещению более 5 тыс. мандатов. Кроме выборов в Заксобрание и горсовет Новосибирска состоятся выборы главы наукограда Кольцово и другие выборы на уровне муниципалитетов.