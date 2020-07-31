Киев, 31 июля 2020, 14:39 — REGNUM Перепись населения Украины может начаться в 2022 году, если запустить процесс подготовки в июле-августе 2020 года. Об этом заявил министр правительства Олег Немчинов в эфире телеканала «Дом».
Он рассказал, что в условиях пандемии коронавируса проведение переписи населения невозможно, поскольку оно предусматривает непосредственный контакт участников переписи с миллионами жителей страны.
Немчинов также рассказал, что любые другие методики проведения населения, включая «перепись» по мобильным телефонам, дают существенную погрешность.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Украины отнесло проведение переписи населения Украины к «долгосрочным приоритетам», не указав даже примерные сроки.
Напомним, в последний раз население Украины переписывали в 2001 году.
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