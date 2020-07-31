Киев, , 14:39 — REGNUM Перепись населения Украины может начаться в 2022 году, если запустить процесс подготовки в июле-августе 2020 года. Об этом заявил министр правительства Олег Немчинов в эфире телеканала «Дом».

Он рассказал, что в условиях пандемии коронавируса проведение переписи населения невозможно, поскольку оно предусматривает непосредственный контакт участников переписи с миллионами жителей страны.

«Для того чтобы запустить правильный процесс переписи населения, нужно как минимум за полтора года, по методике ООН, сделать несколько правильных решений. Условно говоря, для того, чтобы начать процесс в июле-августе 2020 года, мы можем говорить о переписи населения в начале 2022 года», — сообщил министр.

Немчинов также рассказал, что любые другие методики проведения населения, включая «перепись» по мобильным телефонам, дают существенную погрешность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Украины отнесло проведение переписи населения Украины к «долгосрочным приоритетам», не указав даже примерные сроки.

Напомним, в последний раз население Украины переписывали в 2001 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Перепись населения на Украине отнесли к «долгосрочным приоритетам»