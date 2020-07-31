Стокгольм, , 14:37 — REGNUM Партия «Зеленых» в Швеции намерена ужесточить действующее законодательство в отношении лиц, которые отказывают однополым парам заключить брак. Соответствующее предложение было обнародовано министром Швеции по вопросам гендерного равенства Асой Линдхаген. Об этом 31 июля сообщила газета Aftonbladet.

«Вступление в брак — один из самых важных дней в жизни человека. Поэтому не следует заниматься дискриминацией», — заявила Линдхаген.

Напомним, что на территории Швеции однополым парам было разрешено вступать в брак с 2009 года, когда соответствующие изменения были внесены в Семейный кодекс. Однако, как сообщали ранее журналисты SVT, в Швеции представители лишь только 5 из 34 религиозных конфессий регистрируют однополые браки.

«Когда дело доходит до фактического осуществления полномочий в отношении регистрации брака, я не думаю, что должна существовать возможность дискриминации по отношению к однополым парам», — объяснила Линдхаген.

Согласно законодательной инициативе «Зеленых», в случае ее принятия священникам, имамам, раввинам или другим должностным лицам, наделенным правом вносить изменения в акты гражданского состояния на территории Швеции, будет запрещено отказывать в регистрации однополых браков. По мнению «Зеленых», данное предложение не будет ущемлять свободу вероисповедания.