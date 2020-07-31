Цхинвал, , 14:35 — REGNUM В Цхинвале не состоялся митинг против продления карантинных мер в Южной Осетии. Об этом сообщает агентство «Рес».

В соцсетях призывали жителей республики выйти на акцию протеста 31 июля в 10 утра (совпадает с мск) на Театральную площадь югоосетинской столицы. Сообщается, что журналисты в назначенное время там застали только «двух пожилых женщин, которые возмущались по поводу закрытия границы».

Также отмечается, что на месте были сотрудники правоохранительных органов, которые следили за соблюдением порядка.

Стоит отметить, что ранее министр внутренних дел Южной Осетии Игорь Наниев обратился через местное телевидение к населению республики с призывом не выходить на несанкционированный митинг. Он добавил, что известны те, кто распространяет призывы, и они будут наказаны.

Напомним, власти Южной Осетии продлили карантинные меры на границе с Россией до 31 августа.

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