Москва, 31 июля 2020, 14:19 — REGNUM Идея президента США Дональда Трампа перенести президентские выборы в ноябре обречена на провал. Об этом 31 июля заявил американист, эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин на телеканале «Россия 24».

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

«Думаю, это ещё и оговорка по Фрейду. Нужно понимать, что такая инициатива нереальна. Для того, чтобы её осуществить, нужно согласие двух палат Конгресса. А палата представителей, управляемая демократами, никогда не договорится с республиканцами в Сенате», — заявил Блохин.

30 июля президент США Дональд Трамп предложил перенести выборы, чтобы избежать голосования по почте из-за пандемии коронавируса. Позже представитель штаба президента США Хоган Гидли назвал данное предложение «риторическим», хотя сам американский лидер продолжает оценивать ноябрьские выборы как «бардак».