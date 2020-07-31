Москва, , 14:20 — REGNUM Безосновательное задержание властями Белоруссии группы российских граждан обсуждалось на оперативном совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности, заявил 31 июля журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Совещание с постоянными членами Совета Безопасности (в режиме видеоконференции). kremlin.ru

Песков отметил, что разговор об инциденте с Минске был состоятельным. Была выражена надежда на то, что в ближайшее время ситуация прояснится и граждан, которых удерживают без оснований, отпустят на свободу.

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Совещание проходило в режиме видеоконференции. На нём обсуждались также различные вопросы актуальной внутренней повестки дня, добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что 33 российских гражданина, которых задержали в Минске и приняли за «боевиков», опоздали на самолёт до Стамбула. Эти люди — сотрудники частного охранного предприятия.

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