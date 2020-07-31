Москва, , 14:15 — REGNUM Президент США Дональд Трамп стремительно теряет политический вес. Об этом 31 июля заявил профессор РЭУ им. Плеханова, заведующий кафедрой политологии и социологи РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин на телеканале «Россия 24».

«Я сказал бы, что это реакция в комплексе. Дело в том, что он на самом деле проигрывает Джо Байдену. Против него пандемия, экономический кризис, манифестации, связанные с дискриминацией расовой. Естественно, в такой ситуации он ищет почву под ногами, хорошо бы сконцентрировать внимание электората на себе», — заявил Кошкин.

«Вот он затеял такую дискуссию, которая вызвала, конечно, бурю эмоций, сконцентрировала на нём внимание. Он ищет возможности не только темы для фокусирования на себе, но и возможность оттянуть до лучших времён, когда он получит возможность изменить ситуацию среди его почитателей в электорате», — указал он.

30 июля президент США Дональд Трамп предложил перенести выборы, чтобы избежать голосования по почте из-за пандемии коронавируса. Позже представитель штаба президента США Хоган Гидли назвал данное предложение «риторическим», хотя сам американский лидер продолжает оценивать ноябрьские выборы как «бардак».