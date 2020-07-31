Гонконг, Китай, , 14:11 — REGNUM Выборы в Законодательный совет Гонконга не будут проведены в сентябре 2020 года, как это планировалось ранее. Правительство специального административного района Китая отложило парламентские выборы на год, заявив, что это необходимо на фоне роста числа заражений коронавируснйо инфекций. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает телеканал BBC.

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Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам заявила, что она прибегнет к чрезвычайным полномочиям, чтобы отложить выборы.

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«Это самое трудное решение, которое я приняла за последние семь месяцев», — подчеркнула Лам.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Гонконге зафиксирован всплеск заболеваемости COVID-19. Так, по данным Национальной комиссии здравоохранения КНР на 31 июля, в специальном административном районе был выявлен 3151 подтвержденный случай COVID-19, включая 25 смертельных. Выздоровели 1660 человек.

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