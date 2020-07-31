Москва, 31 июля 2020, 14:07 — REGNUM Новый глава делегации Украины на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук призвал создать специальный фонд восстановления Донбасса. Об этом он заявил 31 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Кроме того, он рассказал, что после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским убедился в том, что тот хочет мира в Донбассе.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кравчук признался в том, что не воспринимает понятие «особого статуса» для Донбасса.
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