Новосибирск, , 14:06 — REGNUM Приказом министра здравоохранения России Михаила Мурашко директором Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедииим. Я.Л.Цивьяна (ННИИТО) назначен Андрей Корыткин. Об этом сообщает «Континент Сибирь».

На официальном сайте ННИИТО Корыткин пока значится как и.о. директора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, что Андрей Корыткинв октябре 2019 года был назначен исполняющим обязанности главы ННИИТО. Прежний руководитель Института Михаил Садовый в феврале 2018 года был снят с должности после возбуждения уголовного дела.

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«Моя задача в качестве руководителя — не только сохранить высокий уровень качества медицинской помощи, научных исследований и образования в Новосибирском НИИТО им. Я.Л. Цивьяна, но и вывести учреждение на следующий закономерный этап развития», — сказал Корыткин, комментируя изданию своё назначение.

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