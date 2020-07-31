Киев, , 13:59 — REGNUM Официальный Киев «удивлен» последним интервью венгерского посла на Украине, однако заявляет, что спешить с негативными выводами не будет.

Такую позицию озвучил на брифинге 31 июля глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы сейчас изучаем, что стоит за этим интервью… и пока исходим из того, что мы все еще движемся по той логике, которую мы согласовали с главой МИД Венгрии», — заявил Кулеба.

Дипломат отметил, что Киеву будет «очень обидно», если на самом деле интервью посла Венгрии свидетельствует об изменениях позиции Будапешта и о попытке «перенастроить» переговорный процесс.

Кулеба заявил, что стороны практически выполнили план «перемирия», в котором остался только один пункт — провести заседание группы по вопросам образования. По инициативе Будапешта, напомнил министр, из-за коронавирусных осложнений стороны договорились перенести заседание на сентябрь.

ИА REGNUM напоминает, что отношения между Киевом и Будапештом резко испортились при президентстве Порошенко из-за языковых и образовательных инициатив Украины, ограничивающих права венгров Закарпатья. С мая стороны ведут усиленный диалог о «перемирии» на уровне глава МИД, который должен был завершиться визитом премьер-министра Венгрии Орбана в Киев.

Однако несколько дней назад посол Иштван Ийдярто дал интервью, сделав ряд довольно резких заявлений в адрес Киева, в частности, подчеркнув, что Венгрия точно сохранит вето на заседания комиссии НАТО-Украина.