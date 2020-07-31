Тбилиси, , 13:56 — REGNUM 20 оппозиционных партий Грузии выпустили совместное заявление, в котором потребовали освободить совладельца телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа. Текст заявления был распространен 31 июля.

В документе доказательства, представленные в суде, расцениваются, как ложные. Также в нем говорится о возможных рисках при проведении выборов в парламент Грузии.

«Тот факт, что Руруа по ложным доказательствам оставили в тюрьме, определит предвыборный политический климат. Освобождение же Георгия Руруа даст стране возможность провести непростую избирательную кампанию с меньшими рисками», — говорится в заявлении.

Также в обращении партий говорится, что оппозиционные силы после «мирной победы» в стране создадут справедливую и независимую судебную систему.

Напомним, Руруа был осужден 30 июля за незаконное ношение и приобретение оружия. Его приговорили с тюремному сроку на четыре года.

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