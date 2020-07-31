Москва, , 13:47 — REGNUM Замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак не заявлял о сворачивании переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил 31 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Россия была, есть и остается приверженной минским договоренностям и считает, что минский комплекс мер является безальтернативной базой для продолжения поисков путей урегулирования (на Украине)», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что «ни о каком сворачивании переговоров Козак не писал, не говорил и, если это утверждается, это является передергиванием».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в украинской прессе появилась информация о том, что заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак якобы предложил отказаться от «нормандского формата» переговоров и сообщил, что покинет группу.

В Киеве письмо представителя России интерпретировали как нежелание Москвы участвовать в дальнейших переговорах с участием главы офиса президента Украины.

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