Казань, , 13:45 — REGNUM Восстанавливать правильные мировоззренческие критерии нужно путём убеждения и воспитательной работы, но времени на это нет: против исторической памяти нашего народа ведётся война, и поступать с пособниками врагов надо соответствующим образом, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 31 июля, комментируя заявление Генпрокуратуры.

Тень фашизма Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу жителя Татарии, загрузившего фотографию Адольфа Гитлера на сайт «Бессмертного полка». По итогом проведенного расследования обвиняется он не только в реабилитации нацизма, но также в хранении наркотиков.

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«Не случайно, думаю, в данном обвинительном заключении рядом оказались реабилитация нацизма и хранение наркотиков. Нормальный человек размещать фотографию Гитлера на сайте «Бессмертного полка» не может.

Проблема, однако, в том, что ненормальность мозгов по поводу того, что позволено и что категорически не позволено в обращении с исторической памятью случается у нас не только у наркоманов. С середины 1980-х годов выросло, к сожалению, не одно поколение с расшатанными мировоззренческими критериями.

Хотел ли обвиняемый по данному делу именно реабилитировать нацизм? Мой ответ на это вопрос отрицательный — он же не вещал нам, что Гитлер был прав! Разместив его изображение в «Бессмертном полку», данный персонаж не Гитлера «реабилитировал», он оскорбил героев Великой Отечественной войны, а это, на мой взгляд, ещё более тяжкое преступление. Есть понятия и явления, которые должны оставаться неприкосновенными, отношение к которым должно быть только благоговейным. На этом держится культурно-исторический хребет народа.