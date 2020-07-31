Киев, , 13:43 — REGNUM МИД Белоруссии передал в Киев список задержанных граждан России с просьбой проверить их на причастность к совершению преступлений на украинской территории, в частности — участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе. Об этом 31 июля на брифинге в Киеве заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Список задержанных Белоруссией граждан мы получили, и МИД Белоруссии обратился к нам с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины для проверки на предмет совершения указанными лицами преступлений в нашем государстве и участия в военных действиях», — сказал глава украинской дипломатии.

Он отметил, сообщает «РИА Новости», что сотрудники правоохранительных органов активно работают над списком и проверят наличие украинского гражданства у задержанных в Белоруссии граждан России.

Напомним, 29 июля в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России. У некоторых из них есть паспорта граждан Белоруссии и Украины.

Совбез Белоруссии позиционирует задержанных граждан РФ как «боевиков», которые якобы намеревались совершать уголовные преступления на белоруской территории накануне голосования во время президентской кампании. Александр Лукашенко считает, что Россия в этой истории должна «как-то оправдать свои грязные намерения». Москва отвергает инсинуации, настаивает на предъявлении фактов и освобождении безосновательно задержанных граждан.

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