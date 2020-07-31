Москва, , 13:43 — REGNUM Российская Федерация никаким образом не вмешивается в нынешнюю избирательную кампанию в Белоруссии и рассчитывает на ее успешное проведение. Об этом 31 июля сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы по-прежнему не хотим никак вмешиваться в избирательную кампанию Белоруссии», — заявил пресс-секретарь.

Также Песков отметил, что в России рассчитывают на то, что выборы в республике пройдут успешно, соответствуя всем нормам и принципам свободного волеизъявления.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь главы государства заявил, что в пятницу, 31 июля, президентом России Владимиром Путиным будет проведено оперативное совещание с постоянными челнами Совбеза РФ.