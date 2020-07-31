Тегеран, , 13:41 — REGNUM Ядерная энергетика будет играть ключевую роль для Ирана в будущем, заявил верховный лидер республики аятолла Али Хаменеи 31 июля на своей странице в Twitter.

«В будущем страна будет нуждаться в ядерной энергии. Через несколько лет нам будет нужно по меньшей мере 30 тыс. МВт электроэнергии, произведенной на атомных электростанциях», — подчеркнул он, задавшись вопросом, каким образом страна сможет добиться этого.

«Мы будем просить у США и Европы? Нам следует думать о будущем уже сегодня», — добавил аятолла, отметив, что республики не выйти на нужные показатели в течение одного или двух лет.

Напомним, государственный секретарь США Майкл Помпео заявил о введении против Тегерана новых санкций. Под действие запретительных мер попали поставки в страну металлов и материалов, которые могут быть использованы для ядерной, ракетной и военной программ исламской республики.

Хаменеи назвал этот шаг США преступлением. Верховный лидер республики подчеркнул, что санкции направлены на то, чтобы не дать Ирану развиваться.