Тегеран, 31 июля 2020, 13:41 — REGNUM Ядерная энергетика будет играть ключевую роль для Ирана в будущем, заявил верховный лидер республики аятолла Али Хаменеи 31 июля на своей странице в Twitter.
Напомним, государственный секретарь США Майкл Помпео заявил о введении против Тегерана новых санкций. Под действие запретительных мер попали поставки в страну металлов и материалов, которые могут быть использованы для ядерной, ракетной и военной программ исламской республики.
Хаменеи назвал этот шаг США преступлением. Верховный лидер республики подчеркнул, что санкции направлены на то, чтобы не дать Ирану развиваться.