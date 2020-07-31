Киев, , 13:47 — REGNUM Украина «абсолютно принципиально» настроена на сохранение «нормандского формата» по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил на брифинге 31 июля глава МИД страны Дмитрий Кулеба, передает корреспондент ИА REGNUM.

Также он заявил, что Киев заинтересован в продолжение функционирования минского процесса, «где стороны конфликта при посредничестве ОБСЕ ищут решения, которые могут способствовать мирному урегулированию и привести к нему».

Кулеба отметил, что Украина «внимательно наблюдает» за тем, что на практике будет происходить после обращения заместителя главы администрации президента РоссииДмитрия Козака к участникам переговоров.

Также он заявил, что есть «много эмоций» и попыток сторон усилить свою позицию в переговорном процессе.

ИА REGNUM напоминает, что 30 июля в СМИ Украины было опубликовано обращение заместителя главы администрации президента РоссииДмитрия Козака с призывом якобы отказаться от переговоров по Донбассу в «нормандском формате» на уровне советников.

Вечером 30 июля глава офиса президента УкраиныАндрей Ермакподтвердил существование «письма Козака», заявив, что это «тонкая дипломатическая игра, когда одна из сторон переговоров хочет усилить свои позиции и перехватить инициативу».

В свою очередь, источник, близкий к переговорам с российской стороны подтвердил, что письмо действительно было направлено другим сторонам в переговорах, однако в нём говорилось не об отказе от переговоров, а о неэффективности процесса в формате работы политических советников.

31 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о якобы сворачивании переговорного процесса по Донбассу является «передергиванием».