Москва, , 13:38 — REGNUM Три комитета Госдумы будут следить за реализацией норм закона, разрешающего сплошную рубку на Байкале.

Вырубка леса

«Вопрос о необходимости жесткого контроля ситуации с вырубкой леса вдоль Байкала для модернизации БАМа и Трансиба вчера (30 июля) обсуждался в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и главы Иркутской области Игоря Кобзева. Госдума будет внимательно следить за ситуацией в регионе. Необходимые поручения уже даны трем профильным комитетам — по экологии и охране окружающей среды; по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям; по транспорту и строительству», — цитирует пресс-служба спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Он также уверен, что и «депутаты, избранные от этого региона, также примут самое активное участие в этой работе».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, новый глава Иркутской области Игорь Кобзев достаточно чётко обозначил свое видение вопросов, связанных с возможностью вырубки тайги на прибайкальской территории. Выступая с докладом на совещании, которое в режиме видеоконференции провёл президент России Владимир Путин, он, в частности, отметил, что поправка к Федеральному закону «Об охране озера Байкал», допускающая сплошные рубки, вызвала значительный общественный резонанс и обеспокоенность жителей Иркутской области.

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