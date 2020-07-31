Минск, , 13:33 — REGNUM Адвокаты задержанных в Белоруссии граждан России дали подписку о неразглашении. Об этом 31 июля сообщила пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов Дарья Шупенька.

«Защитники (задержанных российских граждан) дали подписку о неразглашении данных предварительного следствия», — рассказала Шупенька.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в Белоруссии сотрудники правоохранительных органов задержали 33 гражданина России, которые, по версии Минска, якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике в период избирательной кампании.

Белорусская сторона утверждает, что часть задержанных, которые предположительно являются бойцами иностранной частной военной компании «Вагнер», принимала участие в войне в Донбассе.

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