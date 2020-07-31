Киев, , 13:31 — REGNUM Новый глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук рассказал о возможных компромиссах, на которые может пойти Украина в отношении Донбасса. Об этом он заявил 31 июля в эфире телеканала «Суспильне».

По его словам, речь идёт о системе управления и экономической политике в отношении региона.

«Скажем, особый статус Донбасса. Я это не воспринимаю, потому что мне непонятно, что это такое. Но я могу воспринять не «особый статус», а «особую систему управления» в этих регионах. Это уже компромисс. Управление, но не статус», — рассказал Кравчук.

Он добавил, что Донбассу следует предложить больше прав и возможностей, чем раньше, но в рамках конституции Украины.

Политик отметил, что в экономическом плане регион мог бы стать свободной экономической зоной, как это задумывалось во времена президентства Кравчука.

«Это мог бы быть один из шагов, для того, чтобы люди начали действовать, и решать сложные вопросы, привлекая туда инвестиции, чтобы сравнительно быстро восстановить жизнь, и дать людям шанс работать, зарабатывать и жить нормально», — считает глава украинской делегации в ТКГ.

Кравчук подчеркнул, что компромиссы не касаются украинского суверенитета. По его мнению, особый статус делает Донбасс «отдельным государством».

«Можем договориться, что они могут иметь свою полицию, свои внутренние силовые структуры, может дойти уже до войска, до пограничников. Тогда это уже не будет территория в составе Украины», — рассказал экс-президент Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кравчук заявил о готовности идти на компромиссы на переговорах об урегулировании гражданского конфликта в Донбассе.

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