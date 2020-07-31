Киев, 31 июля 2020, 13:31 — REGNUM Новый глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук рассказал о возможных компромиссах, на которые может пойти Украина в отношении Донбасса. Об этом он заявил 31 июля в эфире телеканала «Суспильне».
По его словам, речь идёт о системе управления и экономической политике в отношении региона.
Он добавил, что Донбассу следует предложить больше прав и возможностей, чем раньше, но в рамках конституции Украины.
Политик отметил, что в экономическом плане регион мог бы стать свободной экономической зоной, как это задумывалось во времена президентства Кравчука.
Кравчук подчеркнул, что компромиссы не касаются украинского суверенитета. По его мнению, особый статус делает Донбасс «отдельным государством».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кравчук заявил о готовности идти на компромиссы на переговорах об урегулировании гражданского конфликта в Донбассе.
Читайте ранее в этом сюжете: Кравчук о переговорах по Донбассу в рамках ТКГ: «Будем идти на компромиссы»