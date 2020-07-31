Тбилиси, , 13:25 — REGNUM Президенту Грузии Саломе Зурабишвили следует помиловать совладельца оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа. Такое заявление 31 июля сделал на брифинге председатель парламентской фракции ЕНД Роман Гоциридзе, сообщает грузинское «Общественное телевидение».

По мнению Гоциридзе, Руруа является «политзаключенным», так как суд якобы вынес обвинительный приговор в его отношении по указанию действующих властей.

«Можно сказать, что в стране есть политзаключенный, и вступление в избирательный процесс, когда есть политзаключенный, означает потерю доверия к выборам и их результатам в глазах избирателей и международных партнеров», — сказал Гоциридзе.

Он отметил, что Зурабишвили нужно доверять представителям международных партнеров, от которых Грузия получила в долг около $5 млрд.

Напомним, 30 июля Руруа был осужден на четыре года тюрьмы за незаконное ношение и приобретение оружия. В тот же день в его поддержку выступили член Европарламента Анна Фотыга и сенатор из США Джим Риш.

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