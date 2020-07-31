Бамако, , 13:23 — REGNUM Депутаты парламента Мали, избрание которых было оспорено общественностью, отказались уйти в отставку, как это было рекомендовано членами делегации Экономического сообщества стран Западной Африк (ЭКОВАС), направленной в страну для разрешения политического кризиса. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение местных СМИ.

Депутаты заявили, что предложение ЭКОВАС нарушает Конституцию Мали.

Напомним, что в настоящее время оппозиция в Мали призывает президента Ибрагима Бубакара Кейту уйти в отставку из-за обвинений в коррупции и спорных парламентских выборах, победу на которых одержали члены правящей партии.

Для урегулирования кризиса делегация ЭКОВАС предложила правительству и оппозиции сформировать правительство национального единства и отправить избранных на спорных выборах депутатов в отставку.

Президент Кейта сформировал кризисный кабинет министров в ожидании формирования правительства единства.

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