Сеул, , 13:14 — REGNUM 31 июля представители МИД Южной Кореи, США, Австралии, Новой Зеландии, Вьетнама, Японии и Индии провели телефонную конференцию, в ходе которой обсудили ситуацию с коронавирусом и вопросы возобновления экономической деятельности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, в рамках диалога представители семи стран обсудили эпидемиологическую ситуацию в регионах, способы восстановления экономической деятельности, возобновление международного авиасообщения, а также создание и распространение вакцины от коронавируса.

Отметим, что это одиннадцатая телефонная конференция представителей семи стран.

Первая состоялась 20 марта.