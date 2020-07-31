Сеул, 31 июля 2020, 13:14 — REGNUM 31 июля представители МИД Южной Кореи, США, Австралии, Новой Зеландии, Вьетнама, Японии и Индии провели телефонную конференцию, в ходе которой обсудили ситуацию с коронавирусом и вопросы возобновления экономической деятельности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
По их словам, в рамках диалога представители семи стран обсудили эпидемиологическую ситуацию в регионах, способы восстановления экономической деятельности, возобновление международного авиасообщения, а также создание и распространение вакцины от коронавируса.
Отметим, что это одиннадцатая телефонная конференция представителей семи стран.
Первая состоялась 20 марта.