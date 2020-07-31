Москва, , 14:06 — REGNUM Наиболее целесообразные и актуальные идеи, предложенные в качестве поправок к Конституции РФ, но не принятые, станут основой для законопроектов. Об этом заявил 31 июля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее президент поручил правительству до 15 декабря проанализировать поступившие, но не учтённые при подготовке поправок инициативы и «при необходимости представить предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство» РФ, сообщала пресс-служба Кремля.

Песков ответил на вопрос о том, каким образом будут отобраны предложения из весьма большого объёма. Это будет сделано «по принципу наибольшей целесообразности и актуальности».

Критерием будет важность проблемы, соответствие предложения целям развития России. Это предстоит проанализировать юристам и другим специалистам, пояснил Песков.

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