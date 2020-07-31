Киев, , 13:13 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен очистить наблюдательные советы государственных компаний от «нахлебников». Об этом говорится в заявлении парламентской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», опубликованном 31 июля на официальном сайте партии.

«Нахлебники, которых власть по требованию внешних кредиторов посадила на шею украинских граждан, обиделись на низкие доходы. Менеджмент и члены наблюдательных советов государственных кампаний в письме президенту выразили свое недовольство 47 тысячами гривен зарплат (около $1700 — ИА REGNUM)», — сказано в заявлении.

Авторы заявления напомнили, что минимальная зарплата на Украине на порядок меньше «урезанной» зарплаты иностранных «наблюдателей». Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» призвала Зеленского вывести Украину из-под внешнего управления.

«Выгнать с государственных предприятий всех внешних надсмотрщиков и местных грантоедов, отменить антиконституционную люстрацию и вернуть во власть эффективных управленцев», — сказано в заявлении.

Напомним, ранее по инициативе Зеленского зарплаты членов наблюдательных советов госкомпаний, подавляющее большинство которых — иностранцы, ограничили 47 тыс. гривен в месяц. Позже, после вмешательства представителя Международного валютного фонда на Украине, Зеленский забрал из Верховной рады своё постановление об ограничении выплат.

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