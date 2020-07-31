Киев, 31 июля 2020, 13:13 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен очистить наблюдательные советы государственных компаний от «нахлебников». Об этом говорится в заявлении парламентской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», опубликованном 31 июля на официальном сайте партии.
Авторы заявления напомнили, что минимальная зарплата на Украине на порядок меньше «урезанной» зарплаты иностранных «наблюдателей». Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» призвала Зеленского вывести Украину из-под внешнего управления.
Напомним, ранее по инициативе Зеленского зарплаты членов наблюдательных советов госкомпаний, подавляющее большинство которых — иностранцы, ограничили 47 тыс. гривен в месяц. Позже, после вмешательства представителя Международного валютного фонда на Украине, Зеленский забрал из Верховной рады своё постановление об ограничении выплат.
Читайте также: Украина превращается в «обречённую территорию» — Портнов