Москва, , 13:09 — REGNUM Сообщения ряда СМИ США о том, что Россия якобы распространяла фальшивые новости о ситуации с коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах, являются безосновательными и циничными. Об этом 31 июля говорится в сообщении МИД РФ.

«Обратили внимание на то, что безосновательные утверждения о связи определенных сайтов (в частности названы ресурсы InfoRos.ru, Infobrics.org и OneWorld. press) с главным управлением Генерального штаба ВС России делаются со ссылкой на «анонимные источники из официальных кругов» и на засекреченный доклад, то есть на информацию, подлинность которой заведомо невозможно проверить», — отмечается в сообщении.

Также указывается, что данный прием, который в МИД назвали ноу-хау американской элиты, повсеместно применяется в современной журналистике Запада, где авторы подобных публикаций не подкрепляют их конкретным фактами или доказательствами.

«Заявления о том, что Россия, дескать, ведет «систематическую и целенаправленную работу по распространению фейков и, таким образом, сеет хаос», звучат особенно цинично в свете внутриполитической обстановки в США, а также в контексте набирающей обороты предвыборной гонки», — также отметили во внешнеполитическом ведомстве России, добавив, что так называемая «российская карта» теперь будет разыгрываться вообще безо всякого повода.

Отметим, ранее ряд американских СМИ обнародовал материалы, в которых утверждается, что разведка России якобы пользуется англоязычными сайтами для распространения дезинформирующей информации по ситуации с коронавирусом в США.