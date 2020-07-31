Киев, , 12:58 — REGNUM Одной из приоритетных задач украинских властей является привлечение инвесторов в страну, заявила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в статье, вышедшей 31 июля в The National Interest.

Отмечая успехи нынешних властей Украины, подтверждением которых является выделение международными фондами Киева кредитов, Мендель обратила внимание на то, инвесторы привлекаются для участия в концессиях и приватизации.

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«Украина недавно отдала в аренду на 30 лет Херсонский морской порт, тогда как продажа прозрачная покупка государственной гостиницы ознаменовала собой начало большой приватизации», — указала она.

«Около пяти ста государственных предприятий готовы к процедуре приватизации», — добавила Мендель.

Напомним, 15 июля фонд государственного имущества Украины на онлайн-аукционе продал отель «Днипро», расположенный в самом центре Киева. Цена сделки составила 1,1 млрд грн (порядка 40 млн долларов).

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