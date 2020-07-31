Пермь, , 12:58 — REGNUM В Пермском крае с предвыборной дистанции сошел выдвиженец «Справедливой России» Александр Репин. Он не прошел муниципальный фильтр, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме.

Репин представил в избирком 107 подписей, собранных в 37 муниципальных образованиях. Крайизбирком не засчитал шесть подписей. В ходе проверки выяснились совпадения с подписями, собранными другими кандидатами. В результате засчитанных подписей оказалось недостаточно для регистрации. Недостаточным оказалось и количество муниципальных образований, в которых собраны засчитанные подписи — 31.

Напомним, выдвиженцы на пост губернатора должны для регистрации в качестве кандидатов для участия в губернаторских выборах пройти муниципальный фильтр — собрать в свою поддержку подписи 6% от количества муниципальных глав и депутатов, избранных на прямых выборах (102, но не более 107). Все подписи должны быть собраны не менее чем в 35 муниципалитетах Прикамья.

Таким образом. на сегодняшний день в предвыборной гонке продолжают участвовать четыре кандидата: Дмитрий Махонин (самовыдвиженец), Евгений Козлов («Патриоты России»), Олег Постников (ЛДПР) и Ксения Айтакова (КПРФ).

«Ни от одного из депутатов в период проведения сбора подписей жалоб в крайизбирком не поступало. Результаты проверки подписей поддержки кандидатов были оформлены протоколом рабочей группы, который будет представлен Избирательной комиссии для принятия окончательного решения по регистрации кандидатов в совокупности с итогами проверки иных документов, представленных кандидатами на регистрацию, включая подписи граждан в поддержку самовыдвижения», — подчеркнули в крайизбтиркоме.

Напомним, в Прикамье с 11 по 13 сентября пройдут губернаторские выборы. Они будут досрочными, поскольку в январе 2020 года Максим Решетников раньше срока покинул пост главы региона в связи с назначением на должность министра экономики РФ.

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