Джакарта, , 12:56 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо пригласил жителей страны жертвовать, сократив физическое расстояние и поездки во время мусульманского празднования Ид аль-Адха (Курбан-байрам), сообщает Kompas.

«Ид аль-Адха наступает, когда мы боремся с пандемией. Каждый из нас жертвует, сокращая количество физических контактов и путешествий», — написал президент в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, некоммерческая благотворительная организация Qatar Charity в сотрудничестве с министерством по делам религии Индонезии помогает обездоленным общинам в Индонезии, особенно людям, пострадавшим от пандемии, путем распространения жертвенного мяса в провинции Ачех.

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