Киев, , 12:51 — REGNUM Власти Украины заинтересованы в участии в новом саммите «нормандской четверки» по ситуации в Донбассе, заявил на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Украина заинтересована в этой встрече и работает очень активно над ее организацией», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в украинской прессе появилась информация о том, что заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак якобы предложил отказаться «нормандского формата» переговоров и сообщил, что покинет группу.

В Киеве письмо представителя России интерпретировали как нежелание Москвы участвовать в дальнейших переговорах с участием главы офиса президента Украины.