Киев, 31 июля 2020, 12:54 — REGNUM Следующая встреча в формате «Люблинского треугольника» пройдёт осенью 2020 года на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 31 июля на брифинге.
Кулеба отметил, что «треугольник» должен стать важным элементом конфигурации сил в Центральной Европе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина, Польша и Литва создали межрегиональный формат сотрудничества под названием «Люблинский треугольник».
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