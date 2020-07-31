Киев, , 12:54 — REGNUM Следующая встреча в формате «Люблинского треугольника» пройдёт осенью 2020 года на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 31 июля на брифинге.

«Следующая встреча состоится в Украине осенью этого года», — заявил министр, не назвав ни даты, ни точного места проведения мероприятия.

Кулеба отметил, что «треугольник» должен стать важным элементом конфигурации сил в Центральной Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина, Польша и Литва создали межрегиональный формат сотрудничества под названием «Люблинский треугольник».

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