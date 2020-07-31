Москва, , 12:43 — REGNUM Эпизод с задержанием граждан России в Белоруссии вызывает массу вопросов, считает председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ). Об этом он заявил 31 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Этот эпизод вызывает массу вопросов. Но я бы не стал еще больше нагнетать обстановку. Явно, что это не российское государство. Явно, что власти РФ не имеют к этому никакого отношения. Явно, что это недоразумение, под которое некоторые властные структуры Белоруссии были подтащены. Кем подтащены? Как это случилось? Может быть, это была провокация. Если бы они приехали для дестабилизации, то не ходили бы в камуфляже. Это любому понятно. Но, видимо, что-то произошло. Кто-то использовал это в качестве провокации. Наверняка», — сказал Калашников.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, власти Белоруссии передали Украине список задержанных под Минском граждан России для проверки их участия в боевых действиях в Донбассе.

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