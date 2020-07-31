Москва, 31 июля 2020, 12:43 — REGNUM Эпизод с задержанием граждан России в Белоруссии вызывает массу вопросов, считает председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ). Об этом он заявил 31 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, власти Белоруссии передали Украине список задержанных под Минском граждан России для проверки их участия в боевых действиях в Донбассе.
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