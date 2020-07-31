Тбилиси, , 12:43 — REGNUM Президенту Грузии Саломе Зурабишвили следует помиловать осужденного на четыре года тюрьмы совладельца оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа. Об этом 30 июля в беседе с журналистом грузинской службы «Голоса Америки» (СМИ — иностранный агент) заявил руководитель комитета по международным отношениям Сената США Джим Риш.

По мнению сенатора, приговор является «фиктивным», и в его основе лежат политические мотивы.

«Я по-прежнему очень обеспокоен вынесением приговора господину Георгию Руруа по фиктивным обвинениям. Судебная власть никогда не должна использоваться в политических целях», — сказал Риш.

Он добавил, что освобождение Руруа якобы поспособствует снижению накала обстановки в Грузии перед выборами, которые должны пройти 31 октября.

Напомним, в Грузии в оппозиции к «политзаключенным» относят всех своих соратников, у кого появляются проблемы с законом. В мае Зурабишвили помиловала экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили и бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулаву. Приговор Руруа был вынесен 30 июля.

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