Вашингтон, 31 июля 2020, 12:35 — REGNUM Успех Украины в проведении структурных реформ подчеркнула пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в статье, вышедшей 31 июля в The National Interest.
Пресс-секретарь украинского лидера обратила внимание на то, что в июне Украина получила кредит в $5 млрд от Международного валютного фонда. Кроме того, неделю назад Европейский союз выделил $1,2 млрд на программу макрофинансовой помощи. Только в этом году Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в страну более $350 млн.
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