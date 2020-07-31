Москва, , 12:32 — REGNUM Внесенный в Госдуму законопроект о молодёжной политике — это инструмент для реализации молодёжной политики, а отсутствие инструментов всегда осложняет любую деятельность. Об этом заявил глава Росмолодежи Александр Бугаев.

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Он отметил необходимость этого документа «прежде всего, для отрасли». Также Бугаев заявил о намерении Федерального агентства по делам молодёжи принять активное участие в дискуссиях, связанных с законопроектом.

«Сейчас началось обсуждение этой законодательной инициативы, мы примем активное участие в этом процессе, — подчеркнул в интервью ТАСС руководитель агентства. — Я везде буду просить, чтобы этот проект был поддержан».

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля в Госдуму РФ был внесён законопроект о молодежной политике в России. Проектом федерального закона, разработанном в целях развития положений Конституции РФ, сформирован единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории «молодежи», — это лица в возрасте от 14 до 35 лет.

Также законопроектом предусмотрены формы участия молодых граждан, молодых семей и молодежных организаций в молодежной политике.