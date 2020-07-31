Киев, 31 июля 2020, 12:32 — REGNUM Дело о разжигании межконфессиональной вражды, в котором фигурировал бывший президент Украины Пётр Порошенко, закрыто. Об этом сообщили 31 июля в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.
Он также отметил, что дело касалось не получения Украиной специального документа (томоса) об автокефалии православной церкви, а отмены регистрации религиозной организации «Киевский патриархат».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко заявил, что особенно гордится вышеописанным делом, поскольку власти Украины якобы его преследуют за получение «независимости» церкви.
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