Киев, , 12:32 — REGNUM Дело о разжигании межконфессиональной вражды, в котором фигурировал бывший президент Украины Пётр Порошенко, закрыто. Об этом сообщили 31 июля в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

«Это дело сейчас закрыто. Следователи не установили признаков уголовного правонарушения, подпадающих под статью 161 УК Украины, а именно нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений», — рассказал и.о. главы ГБР Александр Соколов.

Он также отметил, что дело касалось не получения Украиной специального документа (томоса) об автокефалии православной церкви, а отмены регистрации религиозной организации «Киевский патриархат».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко заявил, что особенно гордится вышеописанным делом, поскольку власти Украины якобы его преследуют за получение «независимости» церкви.

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