Тбилиси, , 12:28 — REGNUM Члены партии националистов «Грузинский марш» 30 июля провели акцию протеста в Тбилиси с требованием запретить деятельность офиса фонда «Открытое общество» (фонд Сороса) в Грузии. Об этом сообщает грузинское «Общественное телевидение».

По данным журналистов, протестующие собрались возле станции метро Руставели и направились колонной к офису фонда Сороса. Участники акции заявили, что фонд Сороса направляет деньги на борьбу с православной церковью, на продвижение идей ЛГБТ и на легализацию наркотиков.

Протестующие рассказали, что они обратились в парламент страны с требованием запретить финансирование политических партий и некоммерческих организаций из-за границы, а также деятельность «Открытого общества» в стране.

«Мы выдвинули ультиматум. Если законопроект о запрете фонда Сороса не начнет обсуждаться в парламенте Грузии в течение двух недель, то мы закроем двери фонда Сороса», — рассказал лидер «Грузинского марша» Сандро Брегадзе.

Напомним, фонд «Открытое общество» учрежден миллиардером из США Джорджем Соросом и позиционирует себя как благотворительная организация. Фонд создает свои офисы в разных странах и через систему грантов продвигает свои интересы в научной, культурной и журналисткой среде. В декабре 2015 года в России эту организацию внесли в список нежелательных организаций.