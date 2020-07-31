Киев, , 12:25 — REGNUM В ходе переговоров с Ираном, касавшихся ситуации вокруг украинского самолёта, сбитого возле Тегерана, стороны достигли определённых результатов. Об этом заявил журналистам на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«В целом [переговоры] прошли в конструктивном духе. Мы отметили настроенность на решение проблемы, с которой прибыла иранская делегация. Есть согласие и понимание, что нужно прозрачное и беспристрастное расследование», — рассказал он.

По словам Кулебы, результаты переговоров таковы: Иран включился в переговорный процесс и согласился выполнить все обязательства согласно конвенциям в сфере авиации, участником которых он является. Стороны также договорились о структуре дальнейших переговоров, в которых будут участвовать следователи, технические специалисты и юристы.

«На основе этой информации можно подсчитывать суммы ущерба… Ответа на вопрос, какой будет сумма компенсаций, пока нет. Сумма не берётся с неба, потому что является результатом учета всех факторов», — отметил украинский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Иран взял на себя ответственность за гибель украинского самолёта в начале 2020 года. Он также отметил, что причиной авиакатастрофы стали «непреднамеренные действия» иранской стороны.

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