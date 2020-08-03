Москва, , 07:24 — REGNUM Ежегодный доклад японского министерства обороны, так называемая «Белая книга по обороне Японии», содержит выражения нешуточного беспокойства по поводу нарастающего сотрудничества России и Китая в военной сфере. О том, почему удивление японских военных дружбой России и Китая во многом наиграно, рассказывает политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Совместные тренировки российских и китайских военных это, по мнению японских докладчиков, — ужасно, а американо-японские учения вблизи границ России и Китая — совершенно нормально. В такой логике Токио скорее порадовал бы конфликт между Москвой и Пекином, нежели их сотрудничество. Вообще, России в той самой «Белой книге» уделяется много внимания, и авторам удается раскритиковать действия России, казалось бы, ни малейшего отношения к Японии не имеющие.

И, разумеется, опять японскими авторами не оставлен в стороне вопрос «спорных территорий». Почему можно только приветствовать резкую отповедь, которую дал российский МИД на наглые замечания Токио по поводу оборонных мероприятий ВС России на южных Курилах? Читайте в статье Анатолия Кошкина «Отповедь МИД России стратегам из министерства обороны Японии».