Вашингтон, , 06:12 — REGNUM Вашингтон старается подтянуть к своему противостоянию с Китаем как можно больше стран, готовых сыграть роль пушечного мяса на стороне США. Какие страны готовы сыграть за США в нарастающем противостоянии и чем такое расширение конфликта грозит Китаю, рассматривает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Орёл Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Антикитайские санкции США поддержала Великобритания, что было ожидаемо. Поводом для Лондона присоединиться к антикитайским усилиям Вашингтона стала ситуация вокруг Гонконга. Но Гонконгом и «защитой прав человека» в этой части Китая дело не ограничилось. Для создания мощного блока противостояния США необходимо расширять географию конфликта, что они и делают, находя все больше и больше «нарушений прав человека» в странах, которые они желают назначить «осью зла».

Кроме того, США надеются таким образом «растянуть и разорвать» наметившийся союз России и Китая, используя различные дипломатические приемы. Почему бы, например, не обсудить проблемы отношений с Китаем в отсутствии представителя Китая, только США и РФ? Как же Россия может ответить на такие очевидные попытки затащить ее в антикитайский лагерь? Читайте в статье Владимира Павленко «США обманным путем расширяют географию противостояния с Китаем».