Брюссель, , 04:15 — REGNUM На прошедшем саммите ЕС был утвержден долгосрочный финансовый план и военный бюджет. Почему сокращение расходов на оборону Евросоюза может быть для России не самой лучшей новостью, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

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Казалось бы, если ЕС последует призывам Польши и Прибалтике и всерьез приступит к «противостоянию российской агрессии», это будет самым худшим сценарием для дальнейших отношений России и Евросоюза. Но здесь вступают в силу соображения о том, что в руках ЕС находятся рычаги, управляющие более грозными силами, чем даже пресловутая гонка вооружений.