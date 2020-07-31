Каир, , 12:16 — REGNUM Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси ратифицировал закон, запрещающий действующим или бывшим офицерам баллотироваться на пост президента или депутата парламента без разрешения высшего военного совета. Об этом передает ВВС Africa.

По новом закону военным также запрещено вступать в политические партии. По мнению критиков, данный закон направлен на укрепление власти президента Сиси.

Напомним, что в 2018 году бывший военный начальник военного штаба Египта Сами Анан был арестован после того, как военные обвинили его в попытке баллотироваться на президентских выборах без разрешения.

Как сообщают аналитики, армия играет важную роль в политической жизни Египта, и почти все президенты страны имели «военное прошлое».