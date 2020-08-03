Хабаровск, , 02:07 — REGNUM Разгоревшиеся в Хабаровском крае протесты в той или иной форме поддерживают и другие регионы Дальнего Востока. Эти регионы практически не знакомы с Сергеем Фургалом. Почему, тем не менее, они откликаются на протесты, пишет корреспондент ИА REGNUM Ольга Демиденко.

Акция в Хабаровске Khv.ldpr.ru

Регионы Дальнего Востока требуют к себе внимания, и хабаровские протесты — далеко не единственный показатель. Очень плохо о состоянии Дальнего Востока высказался бывший глава Якутии Вячеслав Штыров, считающий, что регион приблизился к идейному тупику: уровень жизни в нем упал, а тенденции к улучшению положения нет. И это при том, что Дальний Восток «сидит на природных ресурсах, продаёт их за рубеж, а внутреннего развития как не было, так и нет». В этом контексте реакция «не хабаровских» дальневосточников — только верхушка айсберга, а реальные причины роста протестной активности — в ужасающих условиях жизни.

Еще в 2006 году на заседании Совета безопасности говорилось, что все действия должны быть направлены на людей, что если ничего не делать, что Дальний Восток будет потерян. Самое время вспомнить об этом сейчас, когда в Хабаровск подтягиваются жители и других регионов Дальнего Востока. Уличные шествия кончатся — а протест? От того, что станет его итогом, будет зависеть, в конечном итоге, будущее региона.

Читайте статью Ольги Демиденко «Как протесты в поддержку Фургала могут отразиться на Дальнем Востоке?».