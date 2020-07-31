Джакарта, , 11:57 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подняла тему растущей напряженности в Южно-Китайском море и, в частности, попросила Китай уважать международное право, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, сообщает Antara.

В беседе с министром иностранных дел КНР Ван И Ретно Марсуди отменила необходимость для Китая, как страны, которая присоединилась к договору о дружбе и сотрудничестве, соблюдать кодекс поведения со странами Юго-Восточной Азии при разрешении конфликтов в Южно-Китайском море.

«Я призываю все стороны и впредь содействовать сотрудничеству, а не враждебному соперничеству», — отметила Ретно Марсуди.

Напомним, ранее Китай провел военные учения в водах Южно-Китайского моря, что вызвало осуждение Вьетнама и Филиппин.

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