Тбилиси, , 11:48 — REGNUM В Аджарской Автономной Республике Грузии сменился министр здравоохранения. Уже бывший министр Заал Микеладзе представил правительству Аджарии и министру здравоохранения Грузии отчет о своей работе на посту министра за прошедшие четыре года.

Причиной отставки он назвал выдвижение его кандидатом в мажоритарные депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» по Кобулетскому избирательному округу, чтобы не давать оппозиции возможности для политических спекуляций его нахождением на должности.

Вместо Заала Микеладзе на пост министра была выдвинута и уже утверждена его заместитель Нино Нижарадзе. Как заявил, представляя нового министра, глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, Нино Нижарадзе очень хорошо проявила себя в борьбе с пандемией коронавируса. Он также подчеркнул, что с назначением Нижарадзе на пост министра выросло представительство женщин в правительстве автономии и Грузии.