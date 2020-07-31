Киев, , 11:44 — REGNUM Представитель Украины в контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Денис Казанский заявил, что ему пока что «до конца не ясен» смысл назначения главой делегации экс-президента Леонида Кравчука.

Об этом он заявил в своем комментарии сегодня, 31 июля.

«Единственное, что могу сказать — надо понимать, что должность эта номинальная. Леонид Кучма формально возглавлял группу до этой недели, но я ни разу с ним не сталкивался во время переговоров, и никак не ощущал его участия», — заявил Казанский.

В любом случае, подчеркнул он, украинская делегация в Минске не может принять или подписать ничего такого, с чем будет не согласно действующее руководство страны.

Также Казанский обратил внимание на слова Кравчука о том, что он в рамках урегулирования готов идти на компромиссы. Представитель Киева заявил, что Украина в ходе минских переговоров шла на компромиссы уже не раз и задался вопросом, на какие компромиссы за это время пошла Россия.

«Позиция… (РФ и представителей республик Донбасса), которую лично я увидел на переговорах — будет либо так, как хотим мы, либо никак. Мне сложно представить себе компромиссы в такой ситуации», — сказал он.

ИА REGNUM напоминает, что в одном из первых интервью после своего назначения Кравчук заявил, что готов идти на компромиссы на переговорах ради достижения мира в Донбассе. Вместе с тем он добавил, что есть вещи, которые компромиссам не поддаются — «это суверенитет, территориальная целостность, независимость, неприкосновенность границ, этот вопрос не обсуждается».